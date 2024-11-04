Германия сменила бункеры и казармы на коммерческие и жилые районы, но сейчас переживает времена новой угрозы, когда пора всё поворачивать вспять.

Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бункеры и казармы в Вольфенбюттеле и других местах были демонтированы и закрыты. Мы все извлекли выгоду из этого. Многих коммерческих и жилых районов сегодня не было бы, если бы казармы всё ещё находились там, где они были тогда. И сегодня мы снова переживаем времена новой угрозы, и теперь это означает полное торможение и переход на противоположный курс. Мы должны снова больше инвестировать в нашу обороноспособность, в наши ВС и в нашу гражданскую оборону. Бундесвер возвращается к своей основной миссии – обороне земли и альянса. Мы 30 лет были армией, развёрнутой в рамках мандатов ООН и ЕС на глобальном Юге или на Балканах для обеспечения мира и безопасности. Эти ставки всё ещё будут, может, их будет меньше, а может через какое-то время их вообще не будет. Основной задачей Бундесвера снова будет обеспечение обороны страны и альянса. Мы делаем это путём более широкого развёртывания Бундесвера с деньгами, материалами и персоналом», – объявил Писториус.

«Без безопасности всё – ничто! Нам бесполезно жить в стране, где цифровизация и поезда ходят вовремя, или где у нас есть самые дешёвые железнодорожные линии, автомагистрали и библиотеки, и я не знаю, что ещё, если мы не в состоянии защитить всё это. Важно, чтобы мы чаще повторяли: без безопасности всё остальное – ничто. Я очень привержен тому, чтобы оборонный бюджет продолжал расти в ближайшие годы. К сожалению, всё не так быстро, как в онлайн-магазине. Для производства броненосных фрегатов, подводных лодок, боеприпасов требуется время. Но это идёт вперёд, это доставляется!», – добавил немец.