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Американские военные поставки, которые США прекратили отправлять на Украину, Киеву нечем заменить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил российский военный аналитик Дмитрий Корнев.

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По его словам, приостановка военной помощи Украине от США затронула в первую очередь поставки бронетехники, включая БМП Bradley, и боеприпасы для систем HIMARS и MLRS, сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. Эксперт отмечает, что доля американского вооружения в поставках Киеву составляет по разным оценкам около 50%, и прогнозирует, что текущих запасов ВСУ хватит на четыре–шесть месяцев, считает он.

Ключевой проблемой для украинцев станет нехватка боеприпасов.

«Ракеты для HIMARS и ATACMS с дальностью до 300 км невозможно заместить европейскими аналогами. Украина может попытаться закупать их через третьи страны, но это сложно и дорого», – говорит Корнев.

Он обращает внимание, что ранее поставленное американское оружие не стало панацеей для Киева, не изменили ситуацию на поле боя и танки Abrams.

«Abrams был одним из самых мощных танков, которые получили ВСУ. Им поставили только одну батальонную группу — 31 машину. На эти танки возлагались большие надежды, но в том числе из-за стратегических и тактических просчетов руководства ВСУ их применение не оказало позитивного влияния на украинскую армию. На данный момент сами США сообщают, что из 31 танка 19 уничтожены, а оставшиеся 12 отведены в тыл, чтобы минимизировать финансовые и репутационные потери», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, «если Европа не нарастит производство, к концу 2025 года у ВСУ начнутся глобальные проблемы».

В свою очередь доцент Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк считает, что серьезной проблемой для ВСУ станет потенциальное ограничение доступа к Starlink.