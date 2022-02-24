Бронетехника ВСУ в панике отступает и давит гражданские авто

24.02.2022  12:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Происшествия, Украина
Новости Украины

На фоне продолжающейся спецоперации РФ по принуждению Украины к миру и денацификации в сети появляются видео с паническим бегством с позиций бронетехники ВСУ.

Одна из единиц бронетехники  переехала гражданский автомобиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Танки х#$рят, це п#$да! Йой, на тачку найихав, я х#$ю! #@# его в рот, переехали тачку», – комментирует происходящее на суржике очевидец.

«ОФИГЕТЬ! Украинские военные бегут и давят техникой гражданские машины», – пишут в соцсетях.

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