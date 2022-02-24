Бронетехника ВСУ в панике отступает и давит гражданские авто

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На фоне продолжающейся спецоперации РФ по принуждению Украины к миру и денацификации в сети появляются видео с паническим бегством с позиций бронетехники ВСУ.

Одна из единиц бронетехники переехала гражданский автомобиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Танки х#$рят, це п#$да! Йой, на тачку найихав, я х#$ю! #@# его в рот, переехали тачку», – комментирует происходящее на суржике очевидец.

«ОФИГЕТЬ! Украинские военные бегут и давят техникой гражданские машины», – пишут в соцсетях.