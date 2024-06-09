«Брошенный Россией вызов всему однополярному миру – привлекает иностранных добровольцев» – боец СВО

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В зоне СВО на стороне России сражается множество иностранных добровольцев самых разных национальностей, происхождений, культур и мотиваций.

Об этом на канале «Форпост видео» заявил участвующий в СВО с осени 2022 года политолог и публицист Станислав Смагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотиваций много, они разнообразные – идейные, личные, психологические, но при всём богатстве мотиваций людей, которые сражаются за нас – русских или вообще далёких от России культурой и происхождением – много, и у каждого своя мотивация. Но если говорить очень в целом, очень сильно обобщая, людей просто накалил этот однополярный мир – «пластмассовый мир победил», по Летову. И люди испытали восторг, этим людям понравилось, что мы, Россия, выступили в роли такого всемирного панка, который бросил вызов однополярному миру», – отметил он.

«Поэтому все, кто против (Запада), они такие всемирные панки самых разных национальностей, самой разной мотивации, но если очень сильно округлять, то это всё панки, которым нравится сражаться против однополярного мира», – заключил Смагин.