«Бросить трудовую книжку в рожу»: российский журналист о футбольном руководстве страны

11.07.2022  13:42 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Спорт


Руководство Российской футбольной лиги должно понести ответственность за отказ от принятие клубов из Крыма в чемпионат России по футболу и приглашение критикующих спецоперацию на Украине звезд на официальные мероприятия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский журналист, радиоведущий Сергей Мардан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Российской футбольной лиги должно понести ответственность за отказ от принятие клубов из Крыма...

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«Российская футбольная лига, руководство ее, по-прежнему вызывает какое-то неисчислимое количество вопросов. Как вы знаете, крымские футбольные клубы в чемпионате участия не принимают. Ну, потому что они же под санкциями. РФЛ санкции исполняет. Аккуратные люди потому что. Потому что должны исполнять и исполняют.

Ну я понимаю, когда они их исполняли в 15-м, 16-м, 18-м, 19-м году и даже в 21-м году, я это мог понимать. Но каким образом РФЛ продолжает исполнять санкции в 2022 году, причем, давая комментарий развернутый. То есть не то, что они отмораживаются и просто молчат.

Вот им задают вопрос: «Дорогие друзья, а почему вы не допускаете к участию в чемпионате России крымские футбольные клубы?». А они так: «Извините, связь оборвалась, мы не можем ответить». Нет, что вы! Они отвечают: «А потому что санкции, а потому что мы не можем».

Вы в своем уме, дорогие мои! Дорогой мой РФЛ, вы вообще зачем на свете существуете? А не сегодня-завтра, я в этом абсолютно убежден, возродится донецкий клуб «Шахтер», легендарный. Не те ублюдки, которые перебрались играть во Львов, а настоящий клуб «Шахтер». Он точно появится. Вы его тоже в чемпионат России не включите, потому что он тоже будет под санкциями?», – заявил Мардан.

Журналист также раскритиковал руководство РФС за то, что на выступление после финального матча за Суперкубок России была приглашена группа «Би-2», которая открыто выступила против спецоперации ВС РФ на Украине.

«Чтобы совсем не было никаких сомнений в том, что за люди руководят структурно всем российским футболом, они вытащили после этого финального матча на сцену стадиона «Зенит» кого бы вы думали? Группу «Би-2». Леву и Шуру, которые выгнали из своего коллектива звукаря, который открыто посмел поддержать, цитирую, «войну против Украины».

Его просто уволили… Кто-то, ведь, принял решение о том, чтобы этих персонажей вывести на стадион «Зенит». Ведь кто-то конкретно принял решение. То есть кому-то принесли сценарий, он его прочитал, обсудил, спросил, какой гонорар, а гонорар там немаленький, и подписал.

Вот, что это за человек? Это конкретная фамилия, это конкретный чиновник принял решение. Самое время задать ему вопросы – а исходя из чего он принимал это решение?

А не возникло ли у него некоторое количество вопросов, а стоит ли этих людей, этот коллектив пригласить для исполнения пары песенок на стадион после окончания чемпионата России. А, может быть, не нужно с этим человеком или с этими людьми разговаривать, может быть, просто выставить его на мороз? Порвать его трудовую книжку и бросить ему в рожу!».

Напомним, футбольные болельщики освистали музыкантов из «Би-2» во время выступления на матче за Суперкубок.

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