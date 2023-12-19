Начало переговоров с Молдовой о присоединении к Евросоюзу, старт которым дали лидеры ЕС, имеет ключевое значение для интересов России в регионе. Запад не просто продолжает расширяться на территории бывшего СССР, но и выражает готовность рискнуть размораживанием конфликта в Приднестровье.

Брюссель не мог принять иного решения по Молдове, и результат голосования был заранее предсказуем. Президент Молдовы Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» – наиболее ценный актив Евросоюза в регионе. Если США готовы поддержать и иные силы, выступающие за проевропейский путь, то для ЕС важны принципы и ценности, воплощаемые той группировкой, которая в 2020-2021 гг. была приведена к власти в Молдове. Евробюрократия изначально ставила только на Санду, и сегодня Брюсселю крайне важно, чтобы нынешняя глава Молдовы переизбралась на второй президентский срок осенью наступающего года.

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Открытие переговоров для Молдовы вызвало телячий восторг не только в правящей партии, но и во всём проевропейском лагере Молдовы, включая противников Санду, таких как мэр Кишинёва Иван Чебан, недавно переизбранный на второй срок. Хотя именно проевропейская оппозиция проиграла от этого решения ЕС больше всего. После 14 декабря Майя Санду заметно улучшила свои позиции на правом политическом фланге после того как еврочиновники представили её в качестве «любимой жены» Брюсселя.

Брюссель фактически дал старт президентской кампании Майи Санду, указав на неё как на эксклюзивного кандидата. В условиях абсолютного отсутствия каких-либо достижений на внутриполитической арене Санду и её команда будут на протяжении всего следующего года эксплуатировать «европейскую сказку» в качестве своего главного актива.

Расчёт делается на голосование проевропейского большинства, выступающего за присоединение к ЕС в надежде самим уехать туда – либо на ПМЖ, либо на длительные заработки. Оппонентов Санду будут стращать прекращением переговоров по реинтеграции, вне зависимости, кто станет ее главным оппонентом на президентских выборах – Игорь Додон или какая-либо иная фигура.

Открытие переговоров с Молдовой по членству в ЕС имеет непосредственное влияние и на Приднестровье. Нынешнее руководство ЕС и лидеры входящих в него стран исповедуют маниакальную цель военной победы над Россией. На Украине с «перемогой» не получается никак. Всё застопорилось, и уже проглядывают перспективы разгромного поражения.

Приднестровье – удобный регион, где возможен локальный, но крайне чувствительный разгром России. Ситуация у России на Чёрном море сегодня гораздо хуже, чем в феврале 2022 года. У Москвы нет других вариантов ответа, кроме «гераней». Молдове будет нанесён ощутимый урон, но уничтожения Приднестровья это не предотвратит.

Сегодня молдавское общество не хочет, чтобы его территория была подвержена атакам. Поэтому и Санду на словах выступает за мирное решение приднестровского вопроса. То есть за принуждение к реинтеграции и последующей совместной евроинтеграции. С другой стороны, идёт агрессивная милитаризация Молдовы: на прошлой неделе «Европейский фонд мира» доставил в Кишинев беспилотники, генераторы, вездеходы, миноискатели и медоборудование. Это уже вторая партия такой помощи.

Недавно в Молдову прибыла военная техника из ряда стран НАТО. Кроме того, молдавское правительство присоединилось к Координационному совету Совещания министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM), которое действует под патронажем Североатлантического альянса. Как отметил глава делегации Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии Олег Беляков, Молдова не способна ни с кем объединиться.

Между тем, Санду и другие руководители Молдовы в каждом своём выступлении открыто говорит о том, что с Россией больше дружбы не будет. Безусловно, курс на конфронтацию с Москвой вызывает восторг у еврочиновников. И если молдавское общество в целом инертное, то нынешняя власть состоит из идейных русофобов, которые готовы пойти до конца в своей маниакальной ненависти к РФ.

У Санду и ее компании высокий антирейтинг, однако проблема в том, что антисандовский фланг в Молдове расколот. Все основные политические силы и их лидеры, способные бросить вызов Санду на президентских выборах, не доверяют друг другу. Политическая группировка Илана Шора фактически разгромлена, а Игорь Додон и Партия социалистов, руководство которой он себе вернул, продемонстрировали свою слабость в воздействии на собственных региональных лидеров и на местные организации, которые ищут возможности для выживания, в том числе в коалиции с правящей партией.

Одержать победу над Санду может только сильный лидер, обладающий авторитетом среди глубинного народа, готовый противостоять давлению западных послов и местных карательных органов, способный подняться над личными обидами и объединить народное большинство, недовольное Санду и её партией.