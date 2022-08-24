Брюссель недоволен визитом сербского министра в Москву

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В ЕС расценили поездку в Москву министра внутренних дел Сербии Александра Вулина как выпад против Брюсселя.

Так, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик заявил в Твиттере, что темпы вступления Сербии в ЕС будут определяться полным согласованием ее внешней политики, политики безопасности и обороны ЕС, что включает введение санкций против России, а также нормализацию «отношений Сербии с Косово».

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Он также указал, что «член правительства Сербии отправляет послания против ЕС во время официального визита в Москву, и все в Европе это замечают».

«Любой прогресс на европейском пути Сербии может быть основан только на истинной и последовательной приверженности европейским принципам, ценностям и политике», — сказал еврочиновник.

Он добавил, что это включает в себя согласование внешней политики и политики безопасности Сербии с политикой ЕС.

Бильчик утверждает, что соблюдение Сербией общей внешней политики и политики безопасности ЕС «было и остается самым низким в регионе», ведь страна отказывается поддержать антироссийские рестрикции.

Подобные заявления со стороны еврочиновника не прошли незамеченными.

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что его послания носят не антиевропейский характер.

«Я не знаю, что видит Бильчик в моем визите в Москву, но я знаю, что он ничего не видел в визите министра Венгрии Сийярото, премьер-министра Австрии Неххаммера и тем более не видит и не слышит переговоры президента Макрона с президентом Путиным. Господин Бильчик не заметил ни визитов официальных лиц Саудовской Аравии, ни разговора шейха бен Заида с президентом Путиным», — написал Вулин, комментируя заявления докладчика Европарламента по Сербии.

Вулин также обвинил Бильчика в лицемерии.

«Оказывается, лицемерие — это диагноз избирательного зрения Бильчика. Я говорю и думаю в Москве так же, как говорю и думаю в Белграде и Брюсселе, и я не откажусь от права защищать свои убеждения и правду о Сербии, а также о сербах и сербском мире, независимо от политической и личной цены, которую я плачу и которую я буду платить», — сказал Вулин.

Он указал, что «Россия не просила Сербию ни признать фальшивое государство Косово, ни отказаться от Республики Сербской, ни наложить на кого-либо санкции и принять ее конфликты как свои собственные».

«Вряд ли это можно сказать о Европейском Союзе», – заключил Вулин. «Мои сообщения не антиевропейские, это антиевропейские сообщения, в которых Сербию просят в обмен на приближение к членству в ЕС отказаться от судебного преследования военных преступников, убийц сербских детей, признать фальшивое государство Косово, ввести санкции против Российской Федерации, которая на протяжении всей истории часто была единственным последовательным союзником Сербии. Я не могу сделать против Европейского Союза столько, сколько политика Европейского Союза в отношении Сербии делает против Европейского Союза», — резюмировал министр внутренних дел.