Брюссель обманул Белград со вступлением в ЕС

04.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Сербия надеялась стать членом Европейского союза к 2025 году, но этим планам теперь не суждено сбыться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

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«Что касается наиболее оптимальных сроков вступления Сербии в Европейский союз, то мы надеялись, что, согласно прежним обещаниям Брюсселя, Сербия может стать членом ЕС где-то в 2025 году. Но сейчас это явно не та дата, так как Евросоюз занимается своими проблемами, и очевидно, что он отодвинул эти сроки», – сказал дипломат.

По его словам, сейчас нельзя назвать наиболее оптимальные сроки присоединения.

«Естественно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее, но это зависит не только от нас. Со своей стороны Сербия делает всё, чтобы полностью приспособить свою позицию к тем критериям, которые, по мнению ЕС, являются необходимыми для того, чтобы стать полноправным членом сообщества», – подчеркнул Лазански.

Также он ответил на вопрос, находится ли его страна перед выбором поддержать ЕС и ввести санкции против РФ и подорвать отношения с Россией либо не вводить санкции.

«Мы сразу скажем, и наш президент Вучич неоднократно подчеркивал это, Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ. Потому что мы считаем, повторяю, что санкции — это не серьезная политика, а скорее отсутствие политики», – резюмировал посол.