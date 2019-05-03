Брюссель обуздал газовые хотелки Украины

03.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз, обеспокоенный возможным прекращением транзита российского газа через Украину со следующего года, заставил «Нафтогаз» отказаться от неприемлемых для Москвы условий.

Об этом в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, указывая, что украинская сторона на протяжении последнего года объявляла о желании прописать в контракте «Газпромом» как можно больший гарантированный объем, настаивая на 140 миллиардах кубометров.

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«Разумеется, пойти на это условие «Газпром» был не готов, хотя и соглашался гарантировать сохранение транзита. Теперь риторика руководителей «Нафтогаза» изменилась. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что во время грядущих консультаций Украина предложит закрепить объем транзита на уровне 60 млрд куб. м в год на 10 лет», – пишет аналитик.

«По всей видимости, новые предложения «Нафтогаза» сформулированы под давлением европейских партнеров, которых беспокоит неопределенность ситуации с транзитом российского газа. И эта инициатива звучит достаточно разумно, чтобы российская сторона могла серьезно ее рассмотреть», – полагает эксперт.