Брюссель превращает Черное море в арену прямой конфронтации с Росией

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НАТО наращивает разведывательную деятельность и усиливает военное присутствие в Черном море, что чревато вооруженным столкновением с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

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«Военное присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе растет, причем обосновывается оно, разумеется, «российской угрозой». НАТО заявляет, что Черное море является его зоной ответственности. Альянс существенно интенсифицировал свою наблюдательно-рекогносцировочную деятельность в Черном море и намерен расширить спутниковый мониторинг акватории», – сказал Масленников «Известиям».

По его словам, самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и радиоразведки регулярно облетают регион. Кроме того, идет активная модернизация военной инфраструктуры блока в Болгарии и Румынии, на их территории проводятся учения, в том числе по отработке планов региональной обороны НАТО.

При этом он указывает, что угрозу российской безопасности представляет не только НАТО, но и ЕС, где представили новую стратегию для Черноморского региона.

«В этой стратегии прямо обозначено, что в ее основе — геополитический проект, призванный обеспечить безопасность и демократическую консолидацию региона на основе западных ценностей. Прибрежные государства в этом случае являются лишь плацдармом для реализации политических амбиций ЕС с целью фактически выдавливать Россию из региона, притом что мы являемся одной из ключевых причерноморских держав», – подчеркнул дипломат.

Он отмечает, что «эта стратегия является продуктом брюссельской «партии войны».

«Гипертрофированное внимание в ней уделяется вопросам безопасности и обороны. По этому документу четко прослеживается, что ключевое намерение ЕС — превратить Черное море в арену прямой конфронтации с Россией за счет развития соответствующей инфраструктуры, расширения задач военного планирования, патрулирования, разведывательной деятельности», – убежден Масленников.

Кроме того, было сказано, что стратегия является одним из механизмов Брюсселя по оказанию содействия киевскому режиму.