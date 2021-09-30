Брюссель пытается выдавить из Вучича признание независимости Косово

30.09.2021 16:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Европейский союз фактически шантажирует Белград, требуя признать государственность Косово.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель, давая оценку нынешнему обострению в Косово, вызванного решение сепаратистов запретить въезд в край автомобилей с сербскими номерами.

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«Евросоюз лишь делает вид, что он беспристрастен. Реально он находится на стороне албанцев, и во всем этом диалоге его цель в том, чтобы выдавить из Вучича признание независимости Косово. Но Евросоюзу надо сохранять видимость объективности, поэтому он пытается очень мягко давить на Приштину, явно не используя всех своих возможностей. Он, в частности, побуждает косовские власти выполнить свои обязательства и создать Ассоциацию сербских муниципалитетов, о которых идет речь в договоре 2013 года», – сказал Кандель «Известиям».

Он прогнозирует, что в ближайшее время этот кризис сойдет на нет, но при этом добавляет, что дипломатическое противостояние Белграда и Приштины продолжится и роль Евросоюза в нем очевидна.

Соглашается с такой точкой зрения и ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

«До тех пор, пока не будет решен вопрос с независимостью Косово, Сербии попасть в Евросоюз не удастся. Ей говорят об этом уже более 15 лет. Сначала руководство Сербии было в какой-то степени к этому готово — шло на уступки, подписывало договоры. Но по мере того, как этот вопрос откладывался и албанцы не хотели выполнять договоренности, Белград стал задумываться, нужно ли ему вообще говорить о независимости Косово», – говорит Гуськова.