14.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина
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Брюссель требует от Украины полного подчинения

Новости УкраиныВ отношениях с Украиной Европейский союз руководствуется в первую очередь собственными интересами. Об этом,...

В отношениях с Украиной Европейский союз руководствуется в первую очередь собственными интересами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

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«Нынешнее руководство ЕС вполне однозначно дает понять: Украина либо подписывается на все новейшие решения Брюсселя, либо остается в стороне, ограничиваясь двусторонними отношениями с Польшей или Эстонией. Общепринятая формула политических вычислений в Брюсселе выглядит так: коммуницируй популярную версию происходящего на публику, а в тиши кабинета, подписывая документы, действуй по‑своему», – считает издание.

По мнению автора публикации, Украина интересна Брюсселю как «крупнейшая восточноевропейская демократия и большой потребительский рынок».

«Но когда там возникает желание поэкспериментировать, Киев воспринимает это как отход от линии украинских интересов. Поэтому позиция посла Украины в Брюсселе — что‑то вроде вице-министра иностранных дел, которому желательно не только уметь составлять документы на английском языке, но и понимать логику еврокомиссаров», – пишет журнал.

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