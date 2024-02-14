Брюссель угрожает санкциями Индии и Китаю за поддержку России

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Европейский союз намерен ввести санкции против трех китайских и одной индийской компании, которые продолжают сотрудничать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет деловая газета «Файнэншл Таймс».

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Отмечается, что если этот план одобрят, это будет первый случай, когда компании из материкового Китая и Индии пострадают от санкций ЕС .

В прошлом году Еврокомссия предложила нацелиться на компании материкового Китая, но отступила под давлением правительств ЕС, которые должны единогласно согласиться на санкции.

Эти меры войдут в так называемы 13-й антироссийский санкционный пакет.

В пакет намерены включить «некоторые другие структуры в третьих странах, которые косвенно поддерживают российский ВПК через торговлю такими комплектующими». В частности, имеются в виду комплектующие, используемые для производства дронов.

«Пакет санкций, который, как ожидается, будет одобрен до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля), станет 13-м пакетом. В случае одобрения список компаний, подпадающих под санкции, составит 643. Новые санкции также коснутся компаний в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане. Санкции, введенные против индийской компании, будут особенно чувствительными, поскольку она является союзником США, который также ведет переговоры по торговому соглашению с ЕС», – говорится в материале.

Кроме того, Индию критикуют за то, что она легально покупала попавшую под санкции российскую нефть, а затем отправляла из нее нефтепродукты в ЕС.

«Несмотря на обширные санкции Запада, введенные в отношении России, страна все еще умудряется производить беспилотники, ракеты, танки и другое вооружение», – возмущается газета.