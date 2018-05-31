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Брюссель уличил Украину в распространении фейков
Действия Украины, связанные с судьбой российского журналиста Аркадия Бабченко, были преднамеренной постановкой, что противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ.
Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.
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“Мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей”, – прокомментировал ситуацию вокруг Бабченко глава бельгийского МИДа.
Напомним, что изначально украинские силовики сообщили, что в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко, украинская пропаганда сразу же обвинила в случившемся Россию, но спустя некоторое время глава СБУ показал журналистам живого и невредимого Бабченко и назвал происходящее спецоперацией.
Метки: Аркадий Бабченко, Дидье Рейндерс, МИД Бельгии, фейк
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