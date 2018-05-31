Политнавигатор - Новости России и Украины
31.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Провокации, Скандал, Спецслужбы, Украина

Брюссель уличил Украину в распространении фейков


Действия Украины, связанные с судьбой российского журналиста Аркадия Бабченко, были преднамеренной постановкой, что противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации в СМИ.

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.

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“Мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей”, – прокомментировал ситуацию вокруг Бабченко глава бельгийского МИДа.

Напомним, что изначально украинские силовики сообщили, что в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко, украинская пропаганда сразу же обвинила в случившемся Россию, но спустя некоторое время глава СБУ показал журналистам живого и невредимого Бабченко и назвал происходящее спецоперацией.

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