Брюссель возобновляет контакты с белорусской властью

Звонок главы европейской дипломатии Жозепа Борреля министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею по поводу ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе показал, что действующая белорусская власть власть признается Брюсселем.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает провластный минский политолог Петр Петровский.

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«Тот факт, что в Минск позвонил сам Жозеп Боррель, говорит о том, что Брюссель вынужден признать действующую белорусскую власть, хочет того Европа или нет. При этом непубличные контакты, судя по всему, состоялись еще в прошлый вторник или среду, в результате чего Евросоюз отказался от экономических санкций, а добавил лишь инструмент, который не означает ничего конкретного», – сказал Петровский «Коммерсанту».

По его словам, белорусская сторона тоже пошла на уступки, в частности в том, что национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 12 ноября перестал брать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена из Стамбула, а с 14 ноября — из Дубая, причем к списку запрещенных стран добавился Афганистан.

«Те меры, которые Брюссель все же ввел, говорят о его желании усилить переговорные позиции в диалоге с Минском. А это значит, что и сам диалог становится реальностью. Ситуация возвращается к докризисному состоянию, когда Минск и Брюссель постоянно поддерживали кулуарные, непубличные контакты», – считает эксперт.

Примечательно, что вчера вечером, как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Александру Лукашенко позвонила канцлер Германии Ангела Меркель. Факт звонка подтвердила и немецкая сторона. Отмечается, что в ходе 50-минутного разговора стороны обсудили ситуацию с мигрантами и договорились продолжить контакты.

В свою очередь издание отмечает, что прямое взаимодействие с Минском, «судя по всему, действительно больше не кажется странам Европы чем-то аморальным» и приводит слова вчерашние слова представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

«Наше посольство в Минске находится в контакте с белорусским правительством. Белоруссия также имеет посольство здесь, в Берлине, и МИД ФРГ поддерживает, как требуется, контакт с послом там», — заявил Бургер.