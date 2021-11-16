Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.11.2021 08:24
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Белоруссия, Германия, ЕС, миграция, Политика
Просмотров:

Брюссель возобновляет контакты с белорусской властью

Звонок главы европейской дипломатии Жозепа Борреля министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею по поводу...

Звонок главы европейской дипломатии Жозепа Борреля министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею по поводу ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе показал, что действующая белорусская власть власть признается Брюсселем.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает провластный минский политолог Петр Петровский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тот факт, что в Минск позвонил сам Жозеп Боррель, говорит о том, что Брюссель вынужден признать действующую белорусскую власть, хочет того Европа или нет. При этом непубличные контакты, судя по всему, состоялись еще в прошлый вторник или среду, в результате чего Евросоюз отказался от экономических санкций, а добавил лишь инструмент, который не означает ничего конкретного», – сказал Петровский «Коммерсанту».

По его словам, белорусская сторона тоже пошла на уступки, в частности в том, что национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 12 ноября перестал брать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена из Стамбула, а с 14 ноября — из Дубая, причем к списку запрещенных стран добавился Афганистан.

«Те меры, которые Брюссель все же ввел, говорят о его желании усилить переговорные позиции в диалоге с Минском. А это значит, что и сам диалог становится реальностью. Ситуация возвращается к докризисному состоянию, когда Минск и Брюссель постоянно поддерживали кулуарные, непубличные контакты», – считает эксперт.

Примечательно, что вчера вечером, как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Александру Лукашенко позвонила канцлер Германии Ангела Меркель. Факт звонка подтвердила и немецкая сторона. Отмечается, что в ходе 50-минутного разговора стороны обсудили ситуацию с мигрантами и договорились продолжить контакты.

В свою очередь издание отмечает, что прямое взаимодействие с Минском, «судя по всему, действительно больше не кажется странам Европы чем-то аморальным» и приводит слова вчерашние слова представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

«Наше посольство в Минске находится в контакте с белорусским правительством. Белоруссия также имеет посольство здесь, в Берлине, и МИД ФРГ поддерживает, как требуется, контакт с послом там», — заявил Бургер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть