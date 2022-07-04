Брюссель выгораживает сепаратистские власти Косово, готовящие запрет номеров Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич довел до представителей Евросоюза предостережение об угрозе дестабилизации вокруг Косово. Причина – решения опекаемых Западом сепаратистских властей в Приштине по запрету используемых в сербских анклавах номерных знаков Сербии, что, фактически, означает введение ограничений свободы передвижения.

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Однако представитель ЕС Питер Стано заявил, что не видит в действиях сепаратистов ничего криминального – якобы, Белград ранее сам пошел на соответствующие уступки в ходе переговоров с сепаратистами.

«Согласно соглашениям диалога о свободе передвижения от 2011 и 2016 годов, Косово имеет право постепенно упразднять номера КМ (выданные Сербией). В договоренностях четко указано, что в Косово используются только номерные знаки, выданные Косово», — заявил Стано в комментарии Tanjug.

Он добавил, что «важно уделить достаточно времени реализации этого плана» и призвал продолжать диалог под руководством ЕС.

«ЕС ожидает, что и Косово, и Сербия будут способствовать созданию условий, способствующих примирению, региональной стабильности и сотрудничеству на благо их граждан. Это является ключом к достижению всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации их отношений, на чем стороны должны сейчас полностью сосредоточиться», — дал установку Стано.

С его оценкой не согласились в правительстве Сербии. Так, директор управления по Косово и Метохии Петар Петкович оценил, что Стано, «очевидно, не читал соглашения».

«Когда вы говорите, что мяч сейчас на стороне Приштины по поводу номерных знаков, вы в какой-то мере поддержали это решение Приштины, и мы видим, что вчера самым откровенным образом это сделал и Стано, который совершенно невероятно, видимо, не читая договоренностей, к которым мы пришли, сказал, что «Приштина имеет право отменить номерные знаки KиM». Это абсолютно неверно и, по меньшей мере, лицемерно», – сказал Петкович TV Pink.

Напомним, что Брюссель склоняет Сербию к подписанию мирного договора, которым признает потерю Косово. Взамен сербам обещается туманная перспектива вступления в Евросоюз.