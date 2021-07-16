Брюссель взбесился из-за намерения Сербии отправить посла в Сирию

16.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Официальный Белград заявил, что «никогда не разрывал отношений с Сирией», и впервые с 2013 года решился отправить посла в Дамаск.

В ответ официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано сказал, что если Сербия хочет в Евросоюз, то обязана гармонизировать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как в 2013 году четырехлетний мандат посла Сербии в Сирии Йована Вуясиновича истек, Белград не назначал нового посла. Все эти годы Сербию в Сирии представлял временный поверенный в делах Милан Виятович.

Однако совсем недавно МИД Сербии заявил, что «никогда не разрывал отношений с Сирией», а тот момент, что сербский дипкорпус был представлен временными поверенными, объяснил «ситуацией с безопасностью страны на тот период времени». Теперь же Белград намерен отправить посла в Сирию.

«Позиция Европейского Союза в отношении нормализации отношений с режимом в Сирии ясна и неизменна, и недавние выборы, организованные сирийским режимом, не могут привести к каким-либо мерам по нормализации международной обстановки, – прокомментировал отношение официального Брюсселя к поступку Белграда для радиостанции «Свободная Европа» официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано. – Отправка посла в Дамаск в качестве главы миссии означает вручение аккредитации главе государства, в данном случае Башару аль-Асаду, который находится в санкционном списке ЕС и не имеет демократической легитимности, как президент. Он – тот, кто наблюдал за массовым жестоким насилием, совершаемым войсками режима против населения, в том числе с применением химического оружия. Это причины, по которым государства-члены ЕС не отправляют послов в Дамаск для передачи полномочий Асаду. Те государства-члены, которые управляют посольствами в Дамаске, имеют там представителей в качестве поверенных в делах, которые не обязаны вручать верительные грамоты главе государства».

Стано добавил, что сербское правительство неоднократно подтверждало, что европейская интеграция является стратегическим приоритетом для страны, что, по его словам, включает «постепенную гармонизацию собственно внешней политики с внешней политикой и политикой безопасности ЕС».