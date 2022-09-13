«Бучанский сценарий на Харьковщине от бандеровских потомков – предсказуемый итог» – Корнилов

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Новости Украины

Западный мир не просто закрывает глаза, но и поощряет организованные на захваченных ВСУ территориях Харьковщины, откуда вышли российские войска, массовые репрессии мирных жителей, обвиненных в «коллаборационизме».

Об этом в эфире «Россия 1» высказался историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же видим, как совершаются теракты против того, кого они называют «коллаборационистами». Действительно, стоит подумать на счет того, что нужно подготовиться к новой «Буче». Судя по словам, заявлениям, слухам, которые идут из этих мест, которые Украина называет «освобожденными», там идут массовые чистки, пытки, казни, аресты, расстрелы, мародерство. Всех, кто будут объявлены «коллаборационистами», будет ждать очень сложная судьба, мы должны это понимать. Украина это все анонсировала устами министра по делам оккупированных территорий Верещук, которая сегодня вообще говорила, что где-то там, в каких-то поселках, были пойманы российские учителя, которые приехали помогать в обустройстве, и говорит, что: «Все, они не подлежат обмену, не подлежат Женевской конвенции, поскольку они – не военнопленные». Соответственно, будут осуждены и посажены там у них. Это то же самое продолжение действий бандеровцев, которые, в первую очередь, против кого боролись на Западной Украине? Конечно же, против безоружных – врачей, медсестер. Это первые, кто жертвами пали этих палачей, которые, в основном, рубили людей, потому что патроны экономили», – сказал Корнилов.

Эксперт отметил неоднозначную позицию ООН, что закрывает глаза на военные преступления официального Киева и обвиняет в экстремистской деятельности руководство РФ и российские ВС.

«Сейчас «Би-Би-Си» публикует интервью украинского «мэра» Изюма Марченко, который радостно рассказывает, что «Мы сейчас будет првоодить фильтрацию коллаборационистов в течение десяти дней». И «Би-Би-Си» радостно, спокойно это ретранслируют. Сижу, читаю это и думаю: вспомните, буквально в пятницу был Собез ООН, где на Россию пытались навесить там обвинение фейковое, что мы «устраиваем фильтрационные лагеря, пытаем, кого-то насильственно депортируем». Эти тысячи беженцев, которые сейчас из Харьковской области бросились через границу с Россией, чтобы спастись от украинских карателей – это мы их «насильственно депортируем»?» – недоумевал политолог.