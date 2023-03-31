Будь русские идиотами, мы бы уже давно победили и ср@лись между собой – киевский эксперт

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Все заявления украинских официальных лиц о сроках и направлениях наступления, как правило, основаны на само собой разумеющихся вещах и не представляют для противника никакой ценности.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту напомнили слова главы Минобороны Украины Резникова о том, что наступление будет в апреле-мае, как только будут благоприятные погодные условия.

«Выглядело, как будто картошку сажать, что, когда будет хорошая погода, поедем на выходные, так и тут. В моей среде возникло недопонимание, как так, что настолько важную информацию министр публично и широко во всю объявляет, и якобы это сигнал русским, дескать готовьтесь. Почему это так открыто говорится?», – спросил ведущий.

«Люди, которые начинают говорить в ответ на какие-то общепонятные вещи: «А зачем вы что-то подсказываете русским?», извините, но хотелось бы, чтобы русские действительно были такими идиотами, чтобы они всего этого не понимали, что мы тут с вами публично обговариваем. Однако есть же логичная редукция – если бы русские были настолько идиотами, мы бы уже давно праздновали победу и занимались обычным украинским делом – срачи. Если говорить предметнее, в данном случае Резников ничего принципиально нового не объявил. Знаете, в российских пропагандистских ресурсах или военных аналитических – перспективы контрнаступления ВСУ обговариваются значительно шире, чем мы себе можем представить и чем мы можем себе тут позволить в рамках ограничений нашего законодательства», – ответил эксперт.