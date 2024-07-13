Буданов: Белоусов мирит Россию и Запад и достиг определенных успехов

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Одной из главных задач нового министра обороны РФ Андрея Белоусова является налаживание коммуникаций с Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.

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У него поинтересовались, сможет ли Белоусов «сотворить чудо с российским ВПК».

«Да, это один из мотивов назначения Белоусова, как и попытки максимально оптимизировать военные расходы», – сказал глава украинской военной разведки.

При этом он указал на еще одну важную, по его мнению, деталь.

«Но есть еще один момент, у нас не очень популярный: Белоусов в понимании русских — сугубо прозападный человек. И он неоднократно высказывался, что Запад — друг России, а все, что сейчас происходит в их отношениях из-за Украины, — ужасная ошибка, которую стоит исправить. Его фигура нужна, чтобы налаживать определенные коммуникации, быть переговорщиком с Западом, и, к сожалению, определенные успехи у него в этом есть», – утверждает Буданов.