Буданов: Белоусов мирит Россию и Запад и достиг определенных успехов

Игорь Шкапа.  
13.07.2024 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Одной из главных задач нового министра обороны РФ Андрея Белоусова является налаживание коммуникаций с Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.

Одной из главных задач нового министра обороны РФ Андрея Белоусова является налаживание коммуникаций с...

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У него поинтересовались, сможет ли Белоусов «сотворить чудо с российским ВПК».

«Да, это один из мотивов назначения Белоусова, как и попытки максимально оптимизировать военные расходы», – сказал глава украинской военной разведки.

При этом он указал на еще одну важную, по его мнению, деталь.

«Но есть еще один момент, у нас не очень популярный: Белоусов в понимании русских — сугубо прозападный человек. И он неоднократно высказывался, что Запад — друг России, а все, что сейчас происходит в их отношениях из-за Украины, — ужасная ошибка, которую стоит исправить. Его фигура нужна, чтобы налаживать определенные коммуникации, быть переговорщиком с Западом, и, к сожалению, определенные успехи у него в этом есть», – утверждает Буданов.

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