Буданов боится, что украинские пленные, вернувшись, устроят Майдан

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Украина замедлила обмен пленными, так как опасается, что Россия готовит операцию «Майдан-3» с опорой на военнослужащих.

Об этом руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск и внесенный в реестр террористов и экстремистов, заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, [обмен] замедлился. Потому что «Майдан-3» и все остальное. Россия использует все возможные факторы для создания социальной напряженности. И будет использовать дальше», – сказал Буданов.

По его словам российские спецслужбы уже не опираются на пророссийские силы на Украине, поскольку они полностью зачищены.

«Русские над этим трудятся. Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под различные вопросы социальной напряженности. Это не должно выглядеть, и в их планах это четко написано, как какая-то пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет», – резюмировал глава ГУР.