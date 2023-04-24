Буданов: «Бортников был против вторжения, но поменял свое мнение»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только военное поражение способно заставить граждан России выйти на протест против действующей власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому информагентству РБК-Украины заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Посмотрите, пожалуйста, в историю Российской империи, Российской федерации разных этапов ее истории. Проанализируйте, что выводило людей на мятежи, восстания, митинги против власти. Во всех случаях это были военные поражения. И один из немногих случаев – это случай 1993 года. Он был основан немного на других началах. Но ничего другого не может быть. Военные неудачи приведут к поиску виновных. Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет российский народ, не следует», – сказал Буданов.

У него поинтересовались, увеличивается ли среди российской военно-политической прослойки количество сторонников скорейшего завершения войны.

«Вы очень удивитесь, если я вам скажу, что далеко не все они выступали за это вторжение. Это малоизвестный факт, но это факт», – ответил глава ГУР.

При это добавил, что ему легче назвать тех, кто выступал в поддержку военной операции.

«Выступал исключительно Шойгу, Герасимов выступал за. До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: «Нет, там все нормально, мы готовы». И еще несколько функционеров. Все», – утверждает начальник военной разведки Украины.

Впрочем, он отказался называть причину, по которой Бортников якобы поменял свое мнение.

«Не ко времени. То, что многие из них понимали, что это закончится нехорошо – это факт», – резюмировал Буданов.