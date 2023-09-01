Буданов цинично заявил, что Украина не должна считаться с ценой «перемоги»

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Очень долгую войну украинское общество не воспримет, но в случае быстрой победы забудет о понесенных потерях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «1+1» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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«Каждый должен сделать все для того, чтобы победа была достигнута. Любой ценой. Важен исключительно результат», – сказал Буданов.

При этом он дал понять, что дорога до цели не имеет значения.

«Я же не самурай. У самурая нет цели, есть только путь. Для них, возможно, это правильно. Для меня важен результат», – говорит глава военной разведки.

Впрочем, он тут же осознал, что сказал не слишком приятные вещи для украинцев и сделал оговорку.

«В конец концов я не думаю, что наше общество воспримет, если мы будем героически воевать лет 50 и говорить, ну, мы же так профессионально идем. А если мы закончим достаточно быстро, то мне кажется, потом будет все равно, как это случилось», – подсластил свою пилюлю глава ГУР.

У него поинтересовались, возможны ли переговоры с Россией.

«Я воздержусь от прямого ответа на поставленный вопрос. Единственное, что прокомментирую: говорить с открытыми убийцами нет смысла», – пафосно резюмировал Буданов.