Буданов грозит уничтожить новую железную дорогу в Крым

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 08:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина


Россия уже почти достроила железную дорогу по новым территориям, которая станет альтернативой Крымского моста.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже почти достроила железную дорогу по новым территориям, которая станет альтернативой Крымского моста....

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«Касаемо железной дороги, Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы объединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас очень серьезную проблему.

Но, надеюсь, что с сухопутным участком этой железной дороги мы в принципе справимся. В этом опыт у всех есть, это намного легче, чем вопрос Крымского моста», – заявил Буданов.

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