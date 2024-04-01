Буданов грозит уничтожить новую железную дорогу в Крым

Россия уже почти достроила железную дорогу по новым территориям, которая станет альтернативой Крымского моста.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касаемо железной дороги, Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы объединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас очень серьезную проблему.

Но, надеюсь, что с сухопутным участком этой железной дороги мы в принципе справимся. В этом опыт у всех есть, это намного легче, чем вопрос Крымского моста», – заявил Буданов.