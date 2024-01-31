Буданов грозит закончить существование Крымского моста

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина не будет прекращать попытки уничтожить Крымский мост.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет прекращать попытки уничтожить Крымский мост. Об этом в эфире телеканала ICTV...

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По словам Буданова, также не будут останавливаться удары по Крыму.

«Бавовна» уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше – тоже правда, потому что и наша промышленность тоже наращивает объемы, Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство», – похвастался Буданов.

Он заявил, что Крымский мост остается одной из главных целей, пообещал продолжить попытки его разрушить и ответил на вопрос, произойдет ли это в нынешнем году.

«Я надеюсь на это. Гореть ему нечего – ему нужно заканчивать свое существование. Я хочу в это верить», – сказал глава ГУР.

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