Буданов грозит закончить существование Крымского моста
Украина не будет прекращать попытки уничтожить Крымский мост.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Буданова, также не будут останавливаться удары по Крыму.
«Бавовна» уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше – тоже правда, потому что и наша промышленность тоже наращивает объемы, Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство», – похвастался Буданов.
Он заявил, что Крымский мост остается одной из главных целей, пообещал продолжить попытки его разрушить и ответил на вопрос, произойдет ли это в нынешнем году.
«Я надеюсь на это. Гореть ему нечего – ему нужно заканчивать свое существование. Я хочу в это верить», – сказал глава ГУР.
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