Буданов может отправиться в Молдову послом – Бортник

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Принятие «мовного закона», информационные атаки на командующего ВСУ Александра Сырского и другие события говорят о высокой вероятности выборов на Украине в следующем году. Единственным, кто может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому, является начальник ГУР минобороны Кирилл Буданов.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил ютуб-каналу «Политека», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него есть достаточные связи и точки опоры, чтобы противостоять даже серьезным политическим волнам. Потенциально сегодня внутри силового блока, нашего генеральского корпуса – только Буданов может составить серьезную альтернативу, быть достаточно самостоятельным игроком», – сказал Бортник, подчеркнув связи Буданова на Западе.

Он прогнозирует активную зачистку конкурентов «офисом президента».

«Может ли быть Буданов уволен? Весьма вероятно. По этой логике Буданов должен быть уволен. Куда-то переведен, не знаю. Послом в Молдову или куда-то еще, но по этой логике он должен быть уволен», – сказал Бортник.