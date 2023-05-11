Буданов надеется, что его вывезут с Украины – эксперт

Владимир Гладков.  
11.05.2023 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 332
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Киевская власть пытается выслужиться перед западными хозяевами, чтобы во время поражения попасть на «последний самолёт» и быть эвакуированными за границу.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская власть пытается выслужиться перед западными хозяевами, чтобы во время поражения попасть на «последний...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались, получил ли руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, обещавший убивать русских, какие-то гарантии безопасности.

«Он действует в мейнстриме западных ястребов. И рассчитывает, что если будет сидеть в бункере, соблюдать элементарные меры предосторожности, перемещаться и следить за своей безопасностью, что даже в случае негативного сценария, его вывезут, как вывезли часть руководства Южного Вьетнама после поражения США в войне», – сказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что для значительной части киевского руководства не найдётся места на «последнем самолёте», а особо неудобные фигуры будут ликвидированы.

«А некоторые не попадают на последний самолёт. Некоторых могут даже устранить, как устраняли некоторых лиц, связанных с очень неудобными для США темами, и с ними внезапно что-то происходило.

У этих людей, как правило, значительные накопления на западных счетах, семьи давно вывезены в США. Они понимают, что если здесь у них, то могут переехать на запасной аэродром там. И, скорее всего, им такие гарантии и дают – продолжайте работать в такой же парадигме, а не повезёт – мы вас вывезем», – подытожил Рожин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть