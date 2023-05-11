Буданов надеется, что его вывезут с Украины – эксперт

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Киевская власть пытается выслужиться перед западными хозяевами, чтобы во время поражения попасть на «последний самолёт» и быть эвакуированными за границу.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, получил ли руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, обещавший убивать русских, какие-то гарантии безопасности.

«Он действует в мейнстриме западных ястребов. И рассчитывает, что если будет сидеть в бункере, соблюдать элементарные меры предосторожности, перемещаться и следить за своей безопасностью, что даже в случае негативного сценария, его вывезут, как вывезли часть руководства Южного Вьетнама после поражения США в войне», – сказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что для значительной части киевского руководства не найдётся места на «последнем самолёте», а особо неудобные фигуры будут ликвидированы.

«А некоторые не попадают на последний самолёт. Некоторых могут даже устранить, как устраняли некоторых лиц, связанных с очень неудобными для США темами, и с ними внезапно что-то происходило. У этих людей, как правило, значительные накопления на западных счетах, семьи давно вывезены в США. Они понимают, что если здесь у них, то могут переехать на запасной аэродром там. И, скорее всего, им такие гарантии и дают – продолжайте работать в такой же парадигме, а не повезёт – мы вас вывезем», – подытожил Рожин.