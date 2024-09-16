Буданов напугал украинцев масштабами производства российских ракет и бомб

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия значительно увеличила объемы производства своих ракет и особенно управляемых авиабомб, что ощущают на себе украинские военные на фронте.

Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии», заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно увеличила объемы производства своих ракет и особенно управляемых авиабомб, что ощущают на...

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«Строительство средств поражения – вот тут они продвинулись. По производству ракет они значительно продвинулись в количестве производства именно «Искандеров» – на других они значительно меньше акцентировали внимание.

Мы сейчас четко видим просто массированное применение «Искандеров-М». Огромная проблема – управляемые авиабомбы. Их производство увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, и это огромная проблема для линии фронта. Потому что это – вооружение, которое действует на тактической глубине, его влияние ощущают именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней», – заявил Буданов.

Ранее Буданов говорил, что ракеты в России уже на исходе и вот-вот закончатся.

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