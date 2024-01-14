Буданов обещает больше диверсий в Крыму в 2024 году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал осуществить еще больше диверсий на территории Крыма в наступившем 2024 году.

Буданов продолжил выкручиваться, доказывая, будто не лгал, уверяя, что Украина окажется в Крыму еще минувшим летом – теперь так он трактует поспешную высадку группы украинских диверсантов в районе мыса Тарханкут для фотосессии с украинским флагом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В 2023 году произошло первое украинское вторжение во временно оккупированный Крым», – сказал украинский террорист в интервью французскому изданию Le Monde. «И это только начало».

Буданов признал тупик на фронте из-за массового применения беспилотников и огромных минных полей. Он дал понять, что именно с этим связаны планы на активизацию диверсионной деятельности: «Пауза на украинском поле боя не будет означать паузы в войне».

«Определенный российский парадокс удивил меня. Все думали, что у Москвы сильная армия и слабая экономика. Оказывается, верно обратное… Экономика, возможно, слабая, но страна не голодает, отнюдь. При таких темпах это может продолжаться довольно долго», – разглагольствует террорист.

«Пауза сыграла бы на руку [России]», – добавил он. «Впоследствии это может раздавить нас».