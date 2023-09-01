Буданов: «От России останется частичка. У нас будет 10 лет до реванша»

Игорь Шкапа.  
01.09.2023 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Если Россия проиграет в нынешней войне, то начнет подготовку к реваншу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «1+1» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Если Россия проиграет в нынешней войне, то начнет подготовку к реваншу. Об этом, передает...

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Он отметил, что не отказывается от своих слов «Мы будем убивать русских столько, сколько это нужно», добавив, что эта концепция действует на период войны, после которой будут новы вызовы.

Он говорит, что «после победы Украины в каком-то видоизмененном виде частичка от РФ останется», а потому без работы ГУР не останется.

«Вероятнее всего, через некоторое время там появятся реваншистские настроения. Это нормальный кругооборот в истории. Поэтому с Россией будет связано еще много работы. Кроме того, в мире всегда найдется, чем нам заняться», – сказал Буданов.

Он считает, что отгородиться от России и забыть о ней «не удастся».

«России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Это нормальный срок, чтобы поразмыслить и готовить заново реванш. У нас точно будет 10 лет. И если удастся после победы другими путями влиять на созданные территории, возможно, у нас будет намного больше [времени]. Но минимально у нас будет 10 лет», – считает глава ГУР.

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