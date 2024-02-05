Буданов – пиар-проект офиса президента, отправляющий людей на гибель – Рева

Понимание войны главой ГУР МО Украины Кирилла Буданова сводится к тому, чтобы отправлять подчиненных на убой, не достигая никакого результата.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнем с Буданова – я вообще не считаю его военным специалистом. Вы понимаете, что идет классическая война и человек должен понимать, что такое тактика, что такое стратегия, как командовать взводом, ротой, батальоном, бригадой.

Как вообще это все производится? Это же вам не на скутерах ездить в Крым и терять там людей либо планировать военные операции, извините меня, в Энергодаре, при которых у нас есть потери, но никаких результатов», – сказал экс-министр.