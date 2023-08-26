Буданов похвастался, что пережил несколько ракетных ударов

Анатолий Лапин.  
26.08.2023 14:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Терроризм, Украина


Главарь ГУР МО Украины Кирилл Буданов похвастался, что выжил после нескольких покушений «российскими ракетами».

Об этом он заявил в эфире запрещенного в России дочернего ресурса «Радио Свобода», проекта «Крым. Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь ГУР МО Украины Кирилл Буданов похвастался, что выжил после нескольких покушений «российскими ракетами»....

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Буданов при этом сделал вид, что не может посчитать, сколько покушений на себя пережил.

«Сложно мне ответить. Служба безопасности, кажется, сорвала одну из попыток, несколько раз ракетой пытались уничтожить. Но это нормально, у нас идет война, абсолютно конвенциональная война, потому тут не на кого криво смотреть», – заявил украинский террорист.

Он также рассказал, что у него есть личные враги, но он не спешит с ними расправляться:

«Прямо личные – точно немного. Я так вам скажу – я умею контролировать свои внутренние чувства, потому для достижения цели, я откажусь от всех своих тайных желаний, если это будет нужно».

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