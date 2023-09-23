Буданов: Потери ВСУ возросли. «Абрамсы» долго не проживут на поле боя

Американские танки «Абрамс», которые вскоре появятся на Украине, не следует использовать на передовой..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью порталу The War Zone заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что, если их использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, на поле боя они долго не проживут. Их нужно использовать в тех операциях прорыва, но очень хорошо подготовленных», – сказал Буданов.

В свою очередь журналист напомнил ему события июня, где под Малой Токмачкой наступающая украинская бронетехника понесла тяжелые потери.

«На самом деле было уничтожено не так уж и много техники. Было много поврежденной техники. И на данный момент она отремонтирована. Число уничтоженных было не столь велико. Но это тот самый пример, о котором мы только что говорили. То есть, если мы просто разместим где-нибудь на поле боя какую-нибудь батальонную танковую группу, то, как только она окажется в зоне досягаемости артиллерии, она будет поражена», – признает глава ГУР.

Отвечая на вопрос об украинских потерях, он признал, что они возросли.

«К сожалению, я не располагаю точными цифрами наших потерь. Но совершенно логично, что по мере перехода к наступательным действиям все наши потери – как убитые, так и раненые – возросли, если сравнивать их с предыдущими периодами. Но есть еще одна очень интересная особенность: хотя мы и находимся в наступлении, наши потери все равно ниже, чем на стороне противника, находящегося в обороне.

Но, описав общие реалии нашей нынешней ситуации, мы плавно приходим к выводу, что придется что-то менять. Вывод таков: нам потребуются дополнительные системы вооружений и возможности, которые все еще могут изменить тот баланс, который мы имеем сегодня.

Потому что если смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, то если сравнивать украинский потенциал с российским, то у русских человеческих ресурсов намного больше. Вот почему мы не можем продолжать сражаться просто солдат с солдатом. Это не принесет желаемых результатов», – считает Буданов.