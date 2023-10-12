Буданов признал, что российские ДРГ хорошо кошмарят украинское приграничье

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Больше всего неприятностей для Украины доставляет руководитель 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России генерал-полковник Сергей Беседа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, кто из российских генералов самый опасный противник.

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«Не готов ответить. Но есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины», – сказал Буданов.

По его словам, Беседа на определенный промежуток времени был отстранен от выполнения своих обязанностей.

«Но потом все наладилось. Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины», – добавил глава украинской военной разведки.

Он уточнил, что российский генерал занимается «активными операциями на территории Украины».

У него поинтересовались оценкой работы российской разведки во время войны.

«Агентурная разведка провалена, а радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком, я бы сказал», – признает глава ГУР.

Он добавил, что успешно действуют на территории Украины российские ДРГ.

«К сожалению, их диверсионные группы достаточно хорошо работают в наших пограничных частях на севере страны. Они заходят через Россию – Брянская, Курская области. Там они заходят, проводят засады очень часто, иногда даже налеты совершают и выходят обратно», – рассказал Буданов.