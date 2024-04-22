Буданов признал успех России

Елена Острякова.  
22.04.2024 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признал успех российской армии со взятием Авдеевки.

Об этом он заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признал успех российской армии со взятием Авдеевки. Об...

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«Смотрите, у русских был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт, потому что они это смогли. Все остальное – пока рано об этом говорить», – сказал Буданов.

Обмен ударами по объектам инфрастуктуры он не считает решающими.

«Удары по энергетике это удары по энергетике. А наши позитивные практические удары по их объектам? Это все уравнивает. Они что-то делают, мы делаем свои шаги. Одни более успешные, другие – менее. Вопросы войны решают не удары, а как в древние времена – пока человек с флагом не зайдет на территорию, ничего не изменится. Хоть миллион дронов туда отправь, хоть 100 артиллерийских снарядов, пока человек не зайдет, ничего не будет», – считает глава ГУР.

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