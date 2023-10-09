Буданов провалил три попытки захвата Запорожской АЭС

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Украинский спецназ трижды предпринимал попытки захватить находящийся под российским контролем Энергодар на левом берегу Днепра, где расположена Запорожская АЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время», пообщавшееся с участниками неудачных операций и начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым.

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Примечательно, что о попытках высадки десанта и боях сообщала российская сторона, но на Украине этого ранее не подтверждали.

«Ровно за год до высадки на Тарханкуте, в августе 2022-го, бойцы-спецназовцы ГУР пересекли на лодках тогда еще полноводное Каховское водохранилище на Днепре в районе Энергодара. Их целью, как рассказал участник той операции Владимир, командир особого подразделения ГУР Шаман, говоривший с NV на условиях анонимности, было создание на левом берегу плацдарма, пригодного для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему Запорожской атомной станции (ЗАЭС)», – говорится в статье.

Отмечается, что «несколько десятков бойцов мчались по речным водам на гражданских быстроходных лодках», поскольку специальных военных плавсредств у ГУР тогда еще не было.

Десант сумел высадиться возле Энергодара, но закрепиться не смог. По словам командира подразделения Шаман, не хватило артиллерийской поддержки в итоге через полдня им пришлось отступить.

«Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства, — и все это происходит под огнем противника», – вспоминает командир «Шамана».

Впрочем, первая неудача не остановила ГУР и были предприняты еще две попытки, в одной из которых участвовал командир так называемого «Иностранного легиона» Вадим Попик.

«Он вспоминает, что в тех акциях участвовали даже бойцы из других стран, например новозеландцы, — они имели необходимый опыт, могли долго находиться в воде и при этом выполнять задачи. Но как ГУР от высадки к высадке набирался опыта, так и россияне в этом районе становились все более подготовленными. И в момент третьей десантной операции они подвели к самому берегу тяжелую военную технику, включая танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться, и через некоторое время они отступили», – передает слова участников неудачных штурмов «НВ».

Буданов же утверждает, что «успеху трех «энергодарских» операций помешали как управленческие, так и исполнительские недостатки». Впрочем, он тут же делает хорошую мину при плохой игре, добавляя, что «сверхзадачу они выполнили: россияне так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

При этом он тут же добавляет, что «способствовали этому не только действия спецназовцев, но и работа тайной агентуры ГУР».

«Также энергодарская операция сыграла еще одну роль: она дала практические навыки для всех — от командного состава до бойцов — как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму», – говорит Буданов.