Буданов: Путин прав. Куда дойдет русский, то будет Россия
Украинцам надо перестать прятаться от ТЦК и отправляться воевать с Россией
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Журналистка попросила прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина, заявившего, что «там, где ступает нога русского солдата, то – наше».
«Все правильно сказано. Вот куда дойдут – все будет под их контролем. Вы думаете, кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого надо делать вывод только один: нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне», – сказал Буданов.
При этом он не стал говорить, что в России нет принудительной мобилизации, а набор для участия в СВО происходит на добровольной основе основе путем заключения контрактов.
Кроме того он отметил, что не стоит ожидать обострения на фронте, поскольку «оно уже идет».
«Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится. Время? До завершения мирных переговоров», – резюмировал Буданов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: