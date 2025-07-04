Буданов: Путин прав. Куда дойдет русский, то будет Россия

Игорь Шкапа.  
04.07.2025 14:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 614
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинцам надо перестать прятаться от ТЦК и отправляться воевать с Россией

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

Украинцам надо перестать прятаться от ТЦК и отправляться воевать с Россией Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Журналистка попросила прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина, заявившего, что «там, где ступает нога русского солдата, то – наше».

«Все правильно сказано. Вот куда дойдут – все будет под их контролем. Вы думаете, кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого надо делать вывод только один: нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне», – сказал Буданов.

При этом он не стал говорить, что в России нет принудительной мобилизации, а набор для участия в СВО происходит на добровольной основе основе путем заключения контрактов.

Кроме того он отметил, что не стоит ожидать обострения на фронте, поскольку «оно уже идет».

«Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится. Время? До завершения мирных переговоров», – резюмировал Буданов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить