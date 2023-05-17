Буданов рассказал, кто стоит за диверсиями в России

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 09:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Большая часть диверсий и терактов, происходящих в России, совершается людьми, у которых на руках российский паспорт.

Об этом в эфире интернет-блога «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая часть диверсий и терактов, происходящих в России, совершается людьми, у которых на руках...

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При этом Буданов не стал отрицать, что за этими людьми стоит Украина.

«Вопрос в терминах. «Партизанское движение» и то, что происходит там, – это немного разные вещи. Но по факту то, о чем вы спрашиваете, на это же вполне очевидный ответ, вы видите, что это происходит каждый день. Понятно, что большой процент, если не вся стопроцентная цифра событий, которые происходят на территории Российской Федерации, точно делается руками граждан Российской Федерации.

Какие факторы на это влияют – это уже вопрос абсолютно другого характера», – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что украинская разведка работает с российской оппозицией.

«С определенными деятелями мы ведем работу, это понятно абсолютно. Они являются для нас и источником информации, и надеждой на какое-то будущее, потому что с окончанием войны и видоизменениями в Российской Федерации, мы понимаем, что как бы не видоизменилась территория Российской Федерации, все равно какая-то ее часть будет с нами граничить, никуда от этого не денешься».

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