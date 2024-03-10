«Буданов со своим креативом прохлопал Авдеевку» – офицер ВСУ

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Глава ГУР Кирилл Буданов превратил своё ведомство из разведывательного – в диверсионное, и это далеко не лучшим образом отображается на ситуации на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известные операции, которые связываются с ГУРом, – это попытка штурма Энергодара, операция на Змеином, ещё вещи, которые не на слуху, поэтому не буду их озвучивать, которые у военных профессионалов вызывают большой скепсис в квалификации людей, которые эти операции разрабатывают. Креатива, конечно, много, но когда ты ставкой кидаешь жизни людей для того, чтобы креативненько что-то сделать, то надо поответственннее подходить. У нас ГУР превратился в главное управление диверсий. Диверсионное управление, а не разведывательное», – сказал Грин.

Он на конкретном примере показал, чем бы должно было заниматься ведомство Буданова, вместо пиар-операций.

«Очевидный недостаток качественной разведывательной информации в момент принятия решений высшим военно-политическим руководством, в том числе, когда и как наступать, где и как обороняться, где строить рубежи…Та же Авдеевка. То, что сильно нужна Авдеевка, разведка обязана была знать. Что будет привлечён к этому соответствующий генерал Мордвичёв, и ему дадут неограниченный ресурс для взятия этого небольшого населённого пункта. В этот момент должны были начаться серьёзные строительные работы во втором и третьем эшелоне. То есть, это результат на получение качественной информации от разведки. Но, я так понял, что таких результатов не было, значит, такой информации не было. А это как раз то, ради чего разведка существует. А у нас ГУР превратился в какой-то дубль ССО», – объяснил ВСУшник.

По его словам, Буданов – профессионал, но не на своём месте.

«Я не сомневаюсь, что Буданов – патриот, не подсадной или ещё что-то в этом духе. Но мне это напоминает историю, как акционеры банка решили поменять руководство банка, улучшить работу, и приняли решение поставить во главе банка лучшего инкассатора. Вот, он лучший действительно. Отлично водит машину, у него на счету операции, когда инкассаторскую машину увёл от вооружённых грабителей, отличный инкассатор. Ну и всё, поставили председателем правления, а теперь ждут от этого банка каких-то успехов экономических. Вот, у нас такой случай с ГУРом», – констатировал Грин.