Буданов требует демилитаризовать Россию на 100 километров

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 609
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина должна будет добиться создания на территории России 100-километровой демилитаризованной зоны.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна будет добиться создания на территории России 100-километровой демилитаризованной зоны. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Буданова, об этом Украина должна будет договориться с «новой российской властью».

«Как по мне, это абсолютно правильная дистанция. Можно много дискутировать о том, какой она должна быть. 100 километровая зона – это зона, с которой невозможно наносить поражение обычными средствами. Все, что не оперативно-тактического уровня, становится невозможным. Ну и быстрый подход, рывок к границам тоже будет невозможен», – сказал глава ГУР.

«Это будет исключительно нашим делом, и это вопрос окончания войны. Я считаю, что мы должны достичь этого, это цель. Если, например, новая российская власть скажет «Мы не собираемся на вас нападать», тогда проблем нет – отведи войска на 100 километров назад, это же не так тяжело. Может, не 100, на 80 сторгуемся», – заявил Буданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть