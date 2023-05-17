Буданов требует демилитаризовать Россию на 100 километров

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Украина должна будет добиться создания на территории России 100-километровой демилитаризованной зоны.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буданова, об этом Украина должна будет договориться с «новой российской властью».

«Как по мне, это абсолютно правильная дистанция. Можно много дискутировать о том, какой она должна быть. 100 километровая зона – это зона, с которой невозможно наносить поражение обычными средствами. Все, что не оперативно-тактического уровня, становится невозможным. Ну и быстрый подход, рывок к границам тоже будет невозможен», – сказал глава ГУР.

«Это будет исключительно нашим делом, и это вопрос окончания войны. Я считаю, что мы должны достичь этого, это цель. Если, например, новая российская власть скажет «Мы не собираемся на вас нападать», тогда проблем нет – отведи войска на 100 километров назад, это же не так тяжело. Может, не 100, на 80 сторгуемся», – заявил Буданов.