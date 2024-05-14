Буданов: «У нас больше нет никого в резерве»

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Начальник украинского ГУР Кирилл Буданов делится с The New York Times мрачными прогнозами. Заголовок материала говорит сам за себя: «Столкнувшись с российским наступлением, украинский топ-генерал рисует мрачную картину».

«Ситуация находится на грани… С каждым часом она становится все более критической», — сказал Буданов во время видеосвязи с американскими журналистами из бункера в Харькове.

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По его словам, ВСУ столкнулись с «критической» нехваткой живой силы в попытке отразить российское наступление на северо-востоке.

Столь безрадостные оценки сейчас доминируют среди украинского генералитета, указывает издание. Помимо того, что украинцы проигрывают в численности, они испытывают острую нехватку оружия, особенно артиллерийских боеприпасов.

Буданов убеждает американцев, что цель русских на северо-востоке — «посеять панику и смятение в регионе». Он утверждает, что прибытие украинских резервов сумело «частично нарушить планы» россиян.

«На данный момент наша задача — стабилизировать линию фронта, а затем начать вытеснять их обратно через границу», — цитирует его слова газета.

Правда, ослабят ли эти переброски войск оборону Украины на других участках линии фронта, пока неизвестно.

Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы растянуть линию фронта и отвлечь ВСУ от боевых действий в других местах.

«Именно это сейчас и происходит. Украинская армия пытается перенаправить войска с других участков фронта для укрепления обороны на северо-востоке, но найти людей непросто. Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яре… Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — жалуется Буданов.

По его мнению, атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, предпримут активные действия в направлении Сум, города, расположенного в 145 км к северо-западу от Харькова. Украинские чиновники ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска по другую сторону границы в районе Сум, напоминает издание.

«Военные эксперты и украинские чиновники говорят, что российские войска до сих пор продвигались в основном по слабозащищенной и в значительной степени обезлюдевшей территории, что объясняет относительно быстрое продвижение. Они отмечают, что граница на северо-востоке Украины на протяжении всей войны регулярно подвергалась российским обстрелам, что затрудняло создание укрепленных позиций», – отмечается в материале.

Сейчас российские войска приближаются к более населенным районам, и интенсивность боев в связи с этим может возрасти.

«Линия фронта в регионе быстро продвигается, в результате чего многие населенные пункты оказались в так называемой «серой зоне» — спорных районах между украинскими и российскими позициями», – пишут авторы материала в The New York Times.

Издание приводит мнение австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади. Последний считает, что главная цель России — отвлечь силы от Часова Яра, ключевого города в плане защиты контролируемой Украиной части западного Донбасса, которую Россия надеется занять.

Еще один цитируемый в материале западный эксперт – аналитик из финской организации Black Bird Group Паси Паройнен сообщил изданию, что Украина направила на северо-восток подкрепление из подразделений, которые недавно участвовали в боях в Часовом Яру, например 92-й штурмовую бригаду. Однако он отметил, что, возможно, ВСУ использовали часть бригады, которая находилась в Харькове, их родном гарнизоне, вместо того, чтобы истощать оборону Часова Яра.