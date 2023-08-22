Буданов угрожает Крыму новыми ударами

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В ближайшее время в Крыму будут проведены новые диверсии, направленные против российской власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время своего визита в Ирпень заявил журналистам глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

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Он признал, что в Крыму не рады будут возвращению полуострова в состав Украины.

«Есть, к сожалению, те, кто боятся этого. Но есть и много людей, которые ждут. И нужно дать им уверенность, что их надежды не напрасны», – сказал глава украинской военной разведки.

По его словам, именно для этого Украина должна проводить такие мероприятия, как «Крымская платформа».

«Мероприятия, скажем так, с «движением сопротивления» на временно оккупированных территориях. Ну в принципе уничтожать оккупантов в нашем Крыму, что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», – пригрозил Буданов.

Заметим, что ГУР Украины, несмотря на причастность к терактам, в России так и не признан террористической организацией.