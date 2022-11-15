Буданов угрожает российской боеспособности секретным Black box

15.11.2022  14:07 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Технологии, Украина
Новости Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины получило оборудование, которое лишь за прошлый месяц привело к многомиллионным убыткам России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в телеграм-канале ГУР.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило оборудование, которое лишь за прошлый месяц привело к...

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«Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» реализовали очередной совместный проект, общей стоимостью 40 миллионов гривен», – указывается в публикации.

Отмечается, что в октябре ГУР было передано оборудование, «способное снизить наступательный потенциал России».

«Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага», — в свою очередь заявил начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов.

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