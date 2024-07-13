Буданов угрожает уничтожить сакральный символ России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет предпринимать попытки разрушить мост через Керченский пролив, поскольку этот объект имеет символическое для России значение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У него поинтересовались, какая из инженерных конструкций – Крымский мост или новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря – более приоритетная цель для Украины.

«Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один… Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру? Прекрасно!», – говорит глава военной разведки Украины.

По его словам, Крым теперь «больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория», а русским этот мост в практическом смысле совершенно не нужен, но он — часть скелета империи. В свою очередь издание с надеждой поинтересовалось, сможет ли мост рухнуть в этом году.

«А это уже к Генштабу вопрос, но мы свою запланированную работу по этому вопросу делаем», – ответил Буданов.