Буданов угрожает уничтожить сакральный символ России
Украина будет предпринимать попытки разрушить мост через Керченский пролив, поскольку этот объект имеет символическое для России значение.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов
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У него поинтересовались, какая из инженерных конструкций – Крымский мост или новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря – более приоритетная цель для Украины.
«Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один… Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру? Прекрасно!», – говорит глава военной разведки Украины.
По его словам, Крым теперь «больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория», а русским этот мост в практическом смысле совершенно не нужен, но он — часть скелета империи. В свою очередь издание с надеждой поинтересовалось, сможет ли мост рухнуть в этом году.
«А это уже к Генштабу вопрос, но мы свою запланированную работу по этому вопросу делаем», – ответил Буданов.
Спасибо!
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