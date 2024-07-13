Буданов угрожает уничтожить сакральный символ России

Игорь Шкапа.  
13.07.2024 12:45
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина будет предпринимать попытки разрушить мост через Керченский пролив, поскольку этот объект имеет символическое для России значение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов


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У него поинтересовались, какая из инженерных конструкций – Крымский мост или новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря – более приоритетная цель для Украины.

«Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один… Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру? Прекрасно!», – говорит глава военной разведки Украины.

По его словам, Крым теперь «больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория», а русским этот мост в практическом смысле совершенно не нужен, но он — часть скелета империи. В свою очередь издание с надеждой поинтересовалось, сможет ли мост рухнуть в этом году.

«А это уже к Генштабу вопрос, но мы свою запланированную работу по этому вопросу делаем», – ответил Буданов.

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