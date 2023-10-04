Буданов войдёт в историю, как первый идиот во главе военной разведки – Дудкин

Руководитель украинской военной разведки, получивший недавно звание генерал-лейтенанта Кирилл Буданов угробил жизни полутора десятков подчиненных ради пиар-акции с высадкой диверсантов в Крыму.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог и военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Дудкина, таких бездарных операций, как самоубийственная отправка десанта через море, давно не знала мировая история.

«Это не первая попытка, такие были и ранее, они также были большим фиаско. В этот раз, конечно, судя по допросам пленного, целью операции было водружение флага на крымском побережье. Вообще-то, при обыске и тел, которые выловили, а было 16 человек, 15 из которых, по данным ФСБ, были уничтожены, сейчас идентифицируют. Проведенный обыск тел показал, что с собой они никаких крупногабаритных взрывчатых элементов не везли. Вооружены были лишь стрелковым оружием и тем самым флагом, который должны были в Крыму водрузить.

Но Буданов – полный идиот и планирует подобные пиар-акции, называя их военными операциями, – такого давно ни военная, ни обычная история не видели. Чтобы ценой человеческих жизней провести какую-то акцию с водружением флага Украины в Крыму. Надеюсь, что это послужит серьёзным уроком тем, кто служит в военной разведке, под чьим командованием служит и чьи преступные, идиотские приказы выполняет», – заявил Дудкин.