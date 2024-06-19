Буданов загубил элиту спецназа, его уровень не выше командира взвода – боевик Лапин

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Нынешний начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов провел большое количество провальных операций, в которых погибли элитные спецназовцы.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на успешные операции Главного управления разведки, вопреки успеху наших спецназовцев, давай мы поговорим про косу, давай поговорим об острове Змеиный, где мы украли «Старлинк» и положили элиту спецназа. А давай поговорим о том, почему был расформирован спецназ ГУР, – ну, не расформирован, а разогнали половину?.. Потому что они говорили: «Ты, что, ку-ку, это же остров». А он говорил: «Нет». А давай вспомним высадку на Крым, ради того, чтобы поставить флажок в землю Крыма и сказать: «Я же говорил», что мы будем летом в Крыму», – негодовал нацист.

«Я таких операций знаю очень много, и у меня вопросов к Буданову – я не питаю большой любви к нему как к стратегу. Как спецназовец – к спецназовцу у меня к Буданову никогда вопросов не было и не будет. Но как к стратегическому мышлению – извини, но образование – командир взвода», – зло резюмировал Лапин.