Буданова готовят в кандидаты в президенты от Банковой – экс-глава МВД Украины

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Чтобы как-то противодействовать все еще не потерявшему политический рейтинг экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, в команде Владимира Зеленского решили продвинуть главу ГУР на должность начальника Генштаба.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы как-то противодействовать все еще не потерявшему политический рейтинг экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, в...

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«В определенный момент люди решили, что «железный генерал» наш следующий президент. Его за это, собственно, и сняли в расчете, что забудут. Не забыли, вернее, забыли на чуть-чуть, на полшишечки. Как только начнутся трубы – все снова состоится. В связи с этим Банковая надеется, она знает, что ему проиграет, они надеются на то, что господин Залужный в выборах участвовать не будет.

Почему не будет? Потому что «мы найдем компромат», дальше ничего больше придумать не могут, потому решили сделать на всякий случай для него оппонента. Ну не Марьяну Безуглую же делать – это же еще неизвестно, чья мина сыграет. Потому решили сделать еще одного кандидата в президенты военного. Следите за событиями, уже анонсируют перемещение господина Буданова в Генштаб», – заявил Луценко.

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