Буданова назначили под продолжение войны ещё минимум на год, – Зе-политолог

Назначение главой президентского офиса террориста, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова – это попытка усилиться для продолжения войны.

Об этом в эфире видеоблога «Новости LIVE» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это – попытка усилить нашу обороноспособность в условиях, когда вместо мирного соглашения произошло не так, как ожидалось.

Потому Зеленский достаточно прагматично оценивает ситуацию и готовится к тому, что война может затянуться, что вместо мирного соглашения в ближайшее время, война может затянуться на весь год, и, не дай Бог, еще и дольше.

Потому нужно готовиться, нужно укреплять потенциал – организационный, экономический, потенциал нашего сопротивления», – заявил Фесенко.