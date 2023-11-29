Буданова отравлена веществами украинского происхождения – эксперты

Любовь Смирнова.  
29.11.2023 20:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Скандал, который пытаются развить вокруг отравления жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова, является плохим анекдотом даже в сравнении с «Новичком» и Скрипалями или полонием и Александром Литвиненко. Любимая Западом стратегия скармливать плебсу самые нелепые истории при всей их алогичности найдет свое развитие и в этот раз – борьба за власть в Киеве будет усиливаться, чем ближе Киева конец.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил соучредитель движения «Великая Русь», журналист, военный аналитик Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал, который пытаются развить вокруг отравления жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова, является плохим...

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«Все напоминает дурной анекдот. Почему не попытаться отравить мужчину, откуда вот эта страсть к тяжёлым металлам, и почему не доотравили? Вот – всегда недоотравливают. Я никак не могу понять, жена Буданова, кто её знает? Есть какие-то скандалы, склоки, разборки между вот этими пауками в банке, отвлечение от массовых неудач внимания плебса, от реальной происходящей катастрофы, хайпануть на чём угодно. Но в силу убогости мышления – и получается в общем-то плохо, ничего кроме смеха не вызывает. В который раз повторяют одну и ту же историю, значит это рабочая схема», – отметил он.

Версию Буданова о причастности к отравлению его супруги тяжёлыми металлами российских спецслужб активно поддерживает бывший президент Грузии и губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который заявил, что “сам пострадал от отравления именно тяжёлыми металлами и это сделала Россия”.

«Ну совершенно бессмысленная теория. А работает она как раз на наименее грамотное население. Простите уже за откровенность, быдло, которое готово сожрать любую ахинею, лишь бы она где-то прозвучала. Это будет подхвачено, растиражировано и будет обсуждаться. Это лишний раз свидетельствует о том, что наш противник ориентируется именно на плебс, на низшее слои населения, которые думают приблизительно на том же уровне, что и амёба, и память у них как у рыбки гуппи.

Провести аналогию с тем что происходило год, 25 лет назад – они просто не в состоянии, не знают, не помнят, забыли и кушают ровно то, что им дают в настоящий момент. Через день они и об этом забудут, и будут жрать новую лапшу, которую им повесят на уши, даже если она полностью противоречит всему, что было сказано этим же источниками раньше», – подчеркнул Онуфриенко.

При этом начальник войск радиационной химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов подтвердил, что украинские войска используют в спецоперации химическое оружие, которым отравляли питание, из-за чего погибли не менее 15 человек. Российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся только в одной стране – Украине. Так что возможность отравления жены Буданова есть, но исходит она изнутри ГУР, поскольку, если верить самому Буданову, жена живет с ним в служебном кабинете.

«Чем хуже дела обстоят на фронте, тем больше там все дружат против всех. Я не знаю, мне просто непонятно это стремление на фоне развивающейся катастрофы – к власти. Тем не менее, оно присутствует во всех диктатурах, во все времена. И чем хуже идут дела, тем больше там драки. Причём дерутся за те места, которые потом, в общем-то, для них оказываются катастрофой. Даже гитлеровская Германия тому наглядный пример: наши войска подходили к Берлину, а там вовсю дрались за то, кто будет преемником фюрера.

Здесь приблизительно то же самое. И гадать, кто против кого воюет, нет смысла. Мы не обладаем полной информацией, всех раскладов в киевской хунте – просто в силу того, что это действительно колоссальное количество присосавшихся к бюджетам, которые вовсю богатеют на этом. Возможно, стремление к власти вызвано именно тем, что нужно успеть до катастрофы попилить, забрать какую-то часть денег с тем, чтобы можно было потом, где-нибудь, сбежав на Запад, более-менее нормально жить», – предположил эксперт.

«Что касается химического оружия, то у меня есть хороший товарищ, офицер наших спецслужб, с которым давно знаком, и регулярно мы общаемся. Вот он какую-то дозу на «Азовстали» подхватил, когда они там охотились за брошенными противником документами. В его группе были погибшие, и судя по всему, а кашляет он до сих пор, это было какое-то соединение хлора, что-то типа хлорпикрина. Мне трудно сказать, я не вдавался в подробности, вы понимаете, что это закрытая информация. Выдавать её на-гора могут только специалисты, наш глава РХБЗ, например. Но факт такой есть, даже среди знакомых люди, хватанувшие химического оружия – были. То есть, отходя, «азовцы» часть помещений, которые не успевали уничтожить или ликвидировать там документацию, снаряжали вот такими отравляющими веществами», – заключил Онуфриенко.

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