Скандал, который пытаются развить вокруг отравления жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова, является плохим анекдотом даже в сравнении с «Новичком» и Скрипалями или полонием и Александром Литвиненко. Любимая Западом стратегия скармливать плебсу самые нелепые истории при всей их алогичности найдет свое развитие и в этот раз – борьба за власть в Киеве будет усиливаться, чем ближе Киева конец.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил соучредитель движения «Великая Русь», журналист, военный аналитик Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все напоминает дурной анекдот. Почему не попытаться отравить мужчину, откуда вот эта страсть к тяжёлым металлам, и почему не доотравили? Вот – всегда недоотравливают. Я никак не могу понять, жена Буданова, кто её знает? Есть какие-то скандалы, склоки, разборки между вот этими пауками в банке, отвлечение от массовых неудач внимания плебса, от реальной происходящей катастрофы, хайпануть на чём угодно. Но в силу убогости мышления – и получается в общем-то плохо, ничего кроме смеха не вызывает. В который раз повторяют одну и ту же историю, значит это рабочая схема», – отметил он.

Версию Буданова о причастности к отравлению его супруги тяжёлыми металлами российских спецслужб активно поддерживает бывший президент Грузии и губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который заявил, что “сам пострадал от отравления именно тяжёлыми металлами и это сделала Россия”.

«Ну совершенно бессмысленная теория. А работает она как раз на наименее грамотное население. Простите уже за откровенность, быдло, которое готово сожрать любую ахинею, лишь бы она где-то прозвучала. Это будет подхвачено, растиражировано и будет обсуждаться. Это лишний раз свидетельствует о том, что наш противник ориентируется именно на плебс, на низшее слои населения, которые думают приблизительно на том же уровне, что и амёба, и память у них как у рыбки гуппи. Провести аналогию с тем что происходило год, 25 лет назад – они просто не в состоянии, не знают, не помнят, забыли и кушают ровно то, что им дают в настоящий момент. Через день они и об этом забудут, и будут жрать новую лапшу, которую им повесят на уши, даже если она полностью противоречит всему, что было сказано этим же источниками раньше», – подчеркнул Онуфриенко.

При этом начальник войск радиационной химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов подтвердил, что украинские войска используют в спецоперации химическое оружие, которым отравляли питание, из-за чего погибли не менее 15 человек. Российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся только в одной стране – Украине. Так что возможность отравления жены Буданова есть, но исходит она изнутри ГУР, поскольку, если верить самому Буданову, жена живет с ним в служебном кабинете.

«Чем хуже дела обстоят на фронте, тем больше там все дружат против всех. Я не знаю, мне просто непонятно это стремление на фоне развивающейся катастрофы – к власти. Тем не менее, оно присутствует во всех диктатурах, во все времена. И чем хуже идут дела, тем больше там драки. Причём дерутся за те места, которые потом, в общем-то, для них оказываются катастрофой. Даже гитлеровская Германия тому наглядный пример: наши войска подходили к Берлину, а там вовсю дрались за то, кто будет преемником фюрера. Здесь приблизительно то же самое. И гадать, кто против кого воюет, нет смысла. Мы не обладаем полной информацией, всех раскладов в киевской хунте – просто в силу того, что это действительно колоссальное количество присосавшихся к бюджетам, которые вовсю богатеют на этом. Возможно, стремление к власти вызвано именно тем, что нужно успеть до катастрофы попилить, забрать какую-то часть денег с тем, чтобы можно было потом, где-нибудь, сбежав на Запад, более-менее нормально жить», – предположил эксперт.

«Что касается химического оружия, то у меня есть хороший товарищ, офицер наших спецслужб, с которым давно знаком, и регулярно мы общаемся. Вот он какую-то дозу на «Азовстали» подхватил, когда они там охотились за брошенными противником документами. В его группе были погибшие, и судя по всему, а кашляет он до сих пор, это было какое-то соединение хлора, что-то типа хлорпикрина. Мне трудно сказать, я не вдавался в подробности, вы понимаете, что это закрытая информация. Выдавать её на-гора могут только специалисты, наш глава РХБЗ, например. Но факт такой есть, даже среди знакомых люди, хватанувшие химического оружия – были. То есть, отходя, «азовцы» часть помещений, которые не успевали уничтожить или ликвидировать там документацию, снаряжали вот такими отравляющими веществами», – заключил Онуфриенко.