Буданова взбесил вопрос о потерях ВСУ в Бахмуте

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В ближайшее время на фронтах Украины произойдут события, которые определят дальнейший ход войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины генерал Кирилл Буданов.

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«Весной будет очень много событий, которые, возможно, будут определяющими в этой войне», – считает Буданов.

Он говорит, что Россия готовится к выполнению «задачи номер один» – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Ситуацию в Артемовске (Бахмуте) он охарактеризовал как «пригородные бои», которые идут преимущественно в частном секторе.

В свою очередь журналист обратил внимание, что здесь ВСУ теряют огромные ресурсы, прежде всего человеческие, и попросил объяснить, чем этот город стратегически важен для Украины. Буданов, указывает издание, ответил раздраженно:

«Знаете, мне такой вопрос недавно задал один журналист. Я прервал запись и ответил, что думаю. И не думаю, что это будет нарушать какую-либо этику. Давайте гипотетически, без привязки к стране. К примеру, представим, что я на этом же посту во Франции. И вот чьи-то войска штурмуют условный город Марсель. Ну и вы бы мне сказали: «Зачем мы это делаем, давайте просто его сдадим, сколько людей там уничтожили»…».

Журналист перебил своего собеседника, уточнив, что не спрашивает, зачем это делается, а лишь просит уточнить стратегическое значение города.

«Стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины, и это нужно понять. Я говорил много раз, опять-таки вам повторяю, что каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого метра – это унесет жизни у десяти бойцов», – снова ушел от конкретики глава ГУР.